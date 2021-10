Torna il Ciclo Amnesty, la passeggiata ciclistica per la tutela dei diritti umani

Ancora una volta il Parco Uditore di Palermo sarà la base del Ciclo Amnesty: pedalata in giallo organizzata dal Gruppo Italia 243 di Amnesty International per promuovere il rispetto e la tutela dei Diritti Umani.

L’iniziativa torna in edizione speciale sia per celebrare i 60anni dell’associazione fondata a Londra dall’avvocato Peter Benenson nel lontano 1961 sia per ripartire, malgrado il perdurare dell’emergenza sanitaria, verso la giusta direzione: i Diritti Umani. L’appuntamento è fissato alle 9,30 di domenica 24 ottobre al Parco Uditore. I partecipanti potranno effettuare la registrazione gratuita che darà diritto alla copertura assicurativa online o al gazebo di Amnesty International che sarà allestito all’interno del Parco.

La pedalata, per chi parteciperà indossando un indumento giallo (il colore di Amnesty International), sarà occasione di testimoniare che crede in un mondo in cui i diritti di tutte le persone siano rispettati e difesi e che considera la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani la carta fondamentale per il rispetto della dignità di ogni persona. Questa edizione del Ciclo Amnesty, oltre che dal Gruppo Italia 243 di Amnesty International, è organizzata da Parco Uditore Cooperativa Sociale, dal Moto Club Del Sol FMI e da FIAB Palermo Bike & Trek.

Il percorso privo di asperità di circa 17 chilometri, disegnato per favorire la più ampia partecipazione, si snoderà per le strade cittadine e permetterà di far ritorno al Parco all’incirca 2 ore dopo la partenza.

Il percorso

Percorso: Parco Uditore piazza Einstein, via L. Da Vinci, via Uditore, via G.B. Tiepolo, via Bernini, viale Michelangelo, rotonda viale Regione Siciliana N.O., via G. D’Arezzo, via P.pe di Palagonia, via P.pe di Paternò, via Piemonte, viale Campania, viale Brigata Verona, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà, via Notarbartolo, via Terrasanta, via G. Cusmano, piazza Virgilio, via B. Latini, piazza G. Amendola, via Houel, via Goethe, via N. Turrisi, via S. Balsano, via Volturno, piazza Verdi (PAUSA), via Cavour, piazza XIII vittime, via F. Crispi, via Piano dell’Ucciardone (inversione), via Archimede, via Pier delle Vigne, via E. Albanese, via Pasquale Calvi, via Generale C. A. Dalla Chiesa, via M.se di Villabianca, via M.se di Roccaforte, piazza Don Bosco, via Generale A. Di Giorgio, viale Lazio, viale Campania, viale Emilia (inversione), viale Campania angolo viale Lazio (PAUSA), viale Lazio, rotonda viale Regione Siciliana N.O., viale Regione Siciliana N.O., piazza Einstein ARRIVO Parco Uditore.

