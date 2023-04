"Ciavuru ri lignate", lo spettacolo di Valeria Martorelli torna al Teatro Convento Cabaret

Uniche, forti, protettive, a volte brontolone, ma sempre pronte a starci accanto per aiutarci, anche quando non ci sarebbe bisogno. Le Avengers viventi del nostro tempo sono le mamme e il loro ruolo è protagonista assoluto di “Ciavuru ri lignate” di Valeria Martorelli, che, dopo l’ultimo “tutto esaurito”, torna in scena il 19 maggio, alle 21 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo, prodotta dall’associazione culturale “Vivi il territorio”.



In scena Giovanna Carrozza e Irene Ponte, accompagnate dalla musica di Gisa Messina, che attraverso un percorso di risate, riflessioni, ricordi e divertimento parleranno dei pregi, vizi e virtù di una delle figure più importanti nella vita di ognuno di noi: la mamma. A volte invadente, a volte imbarazzante, ma sempre accanto a ogni figlio. Una mamma, insomma, è per sempre.



Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. La stagione del Convento cabaret, diretta da Giovanna Carrozza, continuerà con nuovi appuntamenti. Oltre agli spettacoli teatrali, non mancheranno i concerti e i laboratori per aspiranti comici di “Sicilia Cabaret”.