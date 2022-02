Ciaspolata nel bosco, l'escursione a Piano Pomo alla scoperta degli agrifogli giganti

Sabato 5 febbraio ciaspolata alla scoperta degli agrifogli giganti di Piano Pomo a Castelbuono. Quota di partenza 1.187 sul livello del mare, quota di arrivo 1390 metri. Dislivello 200 metri. Lunghezza totale 6 chilometri. Tempo di percorrenza 3 ore circa. Difficoltà E (media). Ciaspolata alla scoperta del popolamento di agrifogli giganti che si incontrano presso Piano Pomo. Conduce il naturalista Antonio Mirabella, guida escursionistica ambientale Aigae.

Appuntamento da non perdere sabato 5 febbraio ore 9 presso il il Rifugio Crispi di Piano Sempria, salendo da Castelbuono verso San Guglielmo e successivamente procedendo verso l'ex albergo Milocca. Quindi proseguire, sempre salendo, per il Rifugio Crispi di Piano Sempria (catene a bordo o pneumatici da neve necessari negli ultimi 3 chilometri).

L'escursione, guidata dal naturalista Antonio Mirabella si svilupperà lungo il Sentiero Natura. Il sentiero, inizialmente immerso in una lecceta, permetterà l'incontro con alberi di roverella. Uno di questi, davvero gigantesco potrebbe avere circa 800 anni di vita. Da lì si proseguirà in direzione di una splendida fustaia. Procedendo ci si soffermerà presso un punto panoramico da cui godere le rocche di Geraci, San Mauro Castelverde e tempo permettendo anche l'Etna.

Ancora potremo godere della vista di Monte Catarineci, Monte San Salvatore e la splendida vallata di Gonato. Quindi si proseguirà per Piano Pomo dove osserveremo il popolamento straordinario di agrifogli giganti che raggiungono abbondantemente i 15 metri di altezza. Sono alberi secolari, che superano i 300 anni di vita. Esemplari tra i più grandi dell'intero areale europeo unitamente a quelli che si possono incontrare in Germania, Inghilterra e Norvegia. Quindi si sosterà per consumare il pranzo sacco. In questo luogo il paesaggio assume connotati fiabeschi , dove la realtà supera di gran lunga la fantasia.

Antonio Mirabella attirerà l'attenzione dei partecipanti su fauna, flora e geologia, interpretando ciò che accade in natura in questa magica stagione invernale. La guida si riserva la facoltà di modificare in parte o totalmente il percorso in base alle condizioni meteo e di neve al suolo. Abbigliamento invernale con giubbotto impermeabile o giacca a vento, maglione, cappellino, sciarpa, pantaloni da neve e scarpe da trekking con collo alto. Portare con se uno zainetto con bottiglietta di acqua, snack, bevanda energetica, pranzo a sacco, medicine, crema solare.

Quota singola base 10 euro:

Guida Aigae

Interpretazione ambientale a cura di un naturalista

Assicurazione

Foto/ video

Assistenza partecipanti

Quota singola completa 20 euro:

Guida Aigae

Interpretazione ambientale a cura di un naturalista

Assicurazione

Assistenza partecipanti

Foto/video

Ciaspole

Bastoncini

Ghette

Possono aderire bambini che hanno già compiuti 12 anni e più in generale persone con buono stato di salute. Per partecipare: prenotare entro e non oltre le ore 21 di venerdì 4 gennaio. Verranno accolte solo le prime 35 prenotazioni.