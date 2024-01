Ciaspolata a Piano Battaglia in notturna: l'escursione del sabato

Piano Battaglia: ciaspolata pomeridiana in notturna per vivere una esperienza indimenticabile. Appuntamento per tutti a Piano Battaglia alle ore 17:30 davanti il rifugio Marini. Da li, dopo avere indossato le ciaspole, i bastoncini e le luci frontali che vi saranno consegnate, procederemo lungo il sentiero che sale alla Mufara per poi scendere a Piano Battaglia e rientrare per le 19:30 al punto di partenza. Guida Aigae: Antonio Mirabella

Difficoltà : facile (T)

Distanza: 3 km

Dislivello: 120 m

Quota di partecipazione: 15 euro che comprende Guida Aigae, assicurazione, assistenza, foto e video dell’esperienza. Con 10 euro in più si avrà anche a disposizione un paio di ciaspole, bastoncini e luci frontali. Su richiesta in fase di prenotazione sono disponibili anche gli scarponi da neve.

Indossare attrezzatura da neve come pantasci o salopette, intimo termico, pile, guanti cappellino sciarpa e giacca impermeabile invernale. Un piccolo zainetto dove mettere snack, barrette di cioccolato e una bottiglietta di acqua dei fazzolettini etc. Obbligatorio avere le catene a bordo del proprio veicolo . Consigliato il pernottamento a Piano Battaglia o nei paesi limitrofi. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi chiamando entro e non oltre le ore 20 del venerdì 12 gennaio.