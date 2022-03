Escursione domenicale sulla neve: ciaspolata a Monte Cervi alla scoperta di piano Mirabilici

Domenica 13 marzo ciaspolata a Monte Cervi alla scoperta di piano Mirabilici. Conduce il naturalista Antonio Mirabella, Guida Escursionistica Ambientale Aigae.

Appuntamento da non perdere domenica 13 marzo ore 9 presso il Bivio di Portella Colla, salendo da Piano Zucchi verso Piano Battaglia con luogo di riunione il bivio Piano Battaglia, Polizzi Generosa e Piano Zucchi.

L'escursione, guidata dal naturalista si svilupperà presso il complesso montuoso di Monte Cervi. Si attraverserà la splendida Vallata di Piano Mirabilici innevata e si entrerà nel cuore del bosco di faggi del Cervi, dove si sosterà per consumare il pranzo sacco. In questo luogo il paesaggio assume connotati fiabeschi, dove la realtà supera di gran lunga la fantasia.

Antonio Mirabella attirerà l'attenzione dei partecipanti su fauna, flora e geologia, interpretando ciò che accade in natura in questa magica stagione invernale.

Sentiero Escursionistico (E) media difficoltà, con dislivello di 100 metri e una lunghezza complessiva del percorso di 4 km lungo una carrareccia forestale innevata che percorreremo con le ciaspole. Durata 3 ore circa per via delle numerose soste, occasioni per le approfondimenti ed osservazioni naturalistiche del luogo.

Utilizzare abbigliamento invernale con giubbotto impermeabile o giacca a vento, maglione, cappellino, sciarpa, pantaloni da neve e scarpe da trekking con collo alto. Portare con se uno zainetto con bottiglietta di acqua , snack , bevanda energetica, pranzo a sacco, medicine, crema solare .

Quota singola base 10 euro:

Guida Aigae

Interpretazione ambientale a cura di un naturalista

Assicurazione

Foto/ video

Assistenza partecipanti

Quota singola completa 20 euro:

Guida Aigae

Interpretazione ambientale a cura di un naturalista

Assicurazione

Assistenza partecipanti

Foto/video

Ciaspole

Bastoncini

Ghette

Possono aderire bambini che hanno già compiuti 12 anni e più in generale persone con buono stato di salute. Per partecipare bisogna prenotare entro e non oltre le ore 21 di sabato 12 marzo. Verranno accolte solo le prime 35 prenotazioni.