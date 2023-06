“L’ultimo uomo sulla terra”, lo spettacolo di Chris Clun per la festa del Santissimo Crocifisso a Lascari

154 mila followers su Instagram, quasi 600 mila segui su Facebook, 59 mila iscrizioni su YouTube: sono queste le cifre da capogiro che fanno di Chris Clun uno degli stand up comedian di ultima generazione più amati dal web. Dallo scorso anno Chris Clun ha riscosso grande successo di pubblico anche dal vivo facendo sold out in diversi teatri siciliani e nazionali tra i quali il celebre Zelig di Milano che è stato full.

“L’ultimo uomo sulla terra” prodotto e distribuito da Tramp Management di Nino e Roberto Bonanno animerà piazza del Popolo a Lascari (PA) per la festa del SS. Crocifisso sabato 1 luglio. Ingresso gratuito. Lo spettacolo è cinico, ironico e divertente, un percorso introspettivo, dove, lo stand up comedian siciliano analizza il viaggio della sua vita partendo dai giorni dell'infanzia fino ad oggi. Chris Clun contrappone il siciliano medio in relazione al resto del pianeta, ne esalta le caratteristiche ed i limiti in svariati campi, dall’uso dei mezzi pubblici a quello dei social. Tra monologhi divertenti e riflessivi accompagna il pubblico nelle sue vicende di vita che lo hanno portato a calcare il palco.

Christian Modica in arte Chris Clun è uno stand up comedian palermitano. Si avvicina al mondo del teatro all’età di 14 anni recitando in compagnie teatrali amatoriali. Nel 2008 inizia il suo percorso da ballerino studiando in prestigiose accademie, in Italia e all’estero tra cui la Debbie Reynolds di Los Angeles. Nel 2017 inizia la sua attività di video comici virali per il web riscuotendo successi e condivisioni. Ha interpretato un ruolo durante il cortometraggio musicale "Le gout de l'aventure" di Jill is Lucky, girato a Parigi nel 2015.Dopo diverse esperienze nei laboratori comici nel 2020 entra a far parte del cast del film “Un pugno di amici” per la regia di Sergio Colabona. Chris Clun adesso fa parte del laboratorio comico COMIC90100. Ha pubblicato un libro per Mondadori nel 2021 dal titolo: “ Ma Minchia! Storia comica delle mie 5 vite”. Nel 2021 il video “Brividi” parodia del brano vincitrice di Sanremo è stato messo in onda su TGCOM. Chris Clun è molto sensibile ai temi che riguardano il sociale ed ha realizzato diverse campagne a sostegno dei diversamente abili.