Choro da Ilha, dialoghi con la musica popolare oltreoceano da Martha

Il Choro Da Ilha è un quartetto che tratta esclusivamente Choro, un genere raffinato della Musica Popolare Brasiliana (MPB) con alcuni degli strumenti tipici e fondamentali della sua tradizione. E considerata come la più importante musica strumentale brasiliana, da cui attingeranno successivamente gli altri generi come il samba, la bossa nova etc.

Inizialmente questa musica veniva suonata nei cosiddetti quintais de tias (cortili delle zie), solitamente durante o dopo i pasti, intorno al tavolo, dove ognuno suonava il proprio strumento dando inizio alla roda de choro (cerchio di choro). Quale miglior modo di concludere un pasto con amici e parenti se non quello di suonare e cantare tutti insieme?

Il quartetto Choro Da Ilha è composto da Emilia Mulas al clarinetto, Matteo Sedda alla tromba, Cristian Ferlito alla chitarra a sette corde, Federico Unali al pandeiro (percussione brasiliana). Ripropone brani di questa tradizione in forma di concerto, senza mai perdere di vista l’obiettivo spirituale di questa musica ovvero, il gioco, il divertimento, il dialogo tra i musicisti e il coinvolgimento con gli ascoltatori. Ognuno dei componenti del gruppo ha fatto percorsi differenti, chi viene dalla musica classica, chi dal jazz e chi ha sempre trattato questo genere, respirandolo anche nella sua terra natia per anni.