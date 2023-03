"Vita spericolata" fa 40 anni e a Palermo arriva Maurizio Solieri, il chitarrista di Vasco Rossi

Non solo due concerti speciali, ma una doppia serata dal titolo “40 anni di vita spericolata”, a cantare Vasco Rossi, col vero chitarrista del “cantante di Zocca” e i Colpa D’Alfredo.

Maurizio Solieri chitarrista di Vasco Rossi per oltre trent'anni e compositore di brani come “C'è chi dice no”, accompagnerà i Colpa d’Alfredo, band tributo a Vasco Rossi, in concerto il 23 marzo alle 21,30 a Palermo al Mind house in via San Lorenzo 273 A e il 24 marzo alle 21,30 a Canicattì, in provincia di Agrigento, al teatro Odeon in via Rosolino Pilo 27.

La doppia occasione servirà per celebrare i primi 40 anni del brano “Vita spericolata”, pubblicato nel 1983, presentato lo stesso anno al Festival di Sanremo e inserito nell’album “Bollicine”. Tre ore di spettacolo, vissuti attraversando tutti le canzoni più belle di Vasco Rossi, con chi ci ha suonato fianco a fianco. Una canzone che è parte integrante della storia della musica italiana, che racconta la voglia di avere una vita libera e trasgressiva, scritta dal più potente cantautore italiano.

A dare supporto a Solieri i Colpa D’Alfredo, capitanati da Ivano Passarello, già protagonista di “Tali e quali” su Raiuno con Carlo Conti. Il concerto è organizzato da Rock show eventi. I biglietti del concerto di Palermo costano 13 euro e si possono acquistare o al Mind House in via San Lorenzo 273/A, oppure alle Officine Musicali Palermo in via Thaon de Revel 10. I ticket dello show di Canicattì costano 16,50 euro la poltrona e 22 euro la poltronissima.