"La terra desolata": Chino Mortero live allo Spazio Franco

La notte di Natale del 2023 è uscito per Qanat Records il nuovo album del cantautore palermitano Chino Mortero intitolato "La terra desolata". Un lavoro maturo ed ispirato che racconta gli ossimori dell'uomo moderno attraverso ambientazioni e sonorità senza tempo. Sabato 10 febbraio allo Spazio Franco si svolgerà il concerto di presentazione ufficiale che vedrà il nostro accompagnato da una big band con ospiti d'eccezione come Bruno Pitruzzella e Manfredi Bruno tra le file dei musicisti e un super guest che in questi anni ha portato la musica palermitana sui palchi di tutta Italia: Alosi, ex Pan del diavolo da un anno fuori con il suo ultimo album da solista "Cult". Il tutto sarà incorniciato da un opening act di Manuel Bellone e dalla speciale selezione musicale in salsa centroamericana del misterioso dj messicano El Sapo. Un evento imperdibile al quale è impossibile mancare!