A chiesa "addumata", la cattedrale di Cefalù si illumina per festeggiare Gesù "sabbaturi"

Anche quest'anno la Cooperativa Sociale Il Segno è protagonista dei festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, titolare della Basilica Cattedrale di Cefalù, con "A Chiesa Addumata". Una vera e propria composizione di luci a partire dalla gradinata fin sulle torri, attraversando il turniale e il sagrato della Cattedrale.

Non uno spettacolo ma la riproposizione di una antica tradizione “cifalutana”, quando si accendevano numerose lampade all'interno della Cattedrale. Un momento suggestivo da vivere insieme fra quanti vivono o sono in vacanza a Cefalù e che vogliono sperimentare Gesù come luce della Chiesa e del mondo. L'appuntamento è per il 5 agosto alle 20.40 davanti alla gradinata della Cattedrale di Cefalù.