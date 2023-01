Chiara Minaldi e Lino Costa al Circolo Unificato di Palermo

Venerdì 27 Gennaio 2023 - ore 20.30 Circolo Unificato di Palermo piazza Sant'Oliva 25 Chiara Minaldi (voce) e Lino Costa (chitarra) in concerto Chiara Minaldi e Lino Costa insieme per una serata unica. Amici nella vita e compagni di band per anni con i ChiaraMente, vantano molte collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali anche nel campo jazzistico e dischi all’attivo.

Un concerto inedito con arrangiamenti di brani storici del mondo pop/rock ma anche del jazz per dar spazio alla creatività e alle ispirazioni estemporanee. Una serata, emozionante, frizzante, affascinante. Ingresso con Happy Hour (apericena) nei saloni del Circolo (20.30) e concerto nel Salone delle Feste (ore 22). E' necessario prenotare al numero 389.0035290.