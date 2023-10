A Collesano per il Cheese Festival: in centro degustazioni di formaggi e

Tutto pronto a Collesano per il Cheese Festival che si terrà dal 3 al 5 novembre prossimo. Location d’eccezione il corso principale del paese che per tutti i giorni del festival accoglierà anche un’area mercatale per degustazione e vendita di formaggi e di altre delizie culinarie e il “marcatu” ossia la rappresentazione e produzione, dal vivo, della ricotta.

Nell'ambito della rassegna due appuntamenti particolari corteggeranno i sensi dei partecipanti. Il 3 novembre, con inizio ore 18.00, presso l'Antico Chiostro dell'Archivio Storico di Santa Maria di Gesù, si terrà "Cheese&Wine" una Masterclass, guidata da un Sommelier Ais e un maestro assaggiatore Onaf, sui cinque Dop siciliani (Pecorino siciliano dop; Ragusano dop; Piacentinu ennese dop; La vastedda del Belice dop; Provola dei Nebrodi dop) accompagnati da cinque importanti etichette di vini siciliani. (sono programmati due turni da 25 pax, ticket euro 20 prenotazioni entro il 30.10.2023 vedasi sito www.prolococollesano.it.).

Il 4 novembre, in Piazza Duomo con inizio alle ore 21.00, si terrà "CheeseChef", concorso a premi di cucina popolare per non professionisti, in occasione del quale i partecipanti dovranno presentare ad una giuria dei secondi piatti legati alla cucina popolare, anche rivisitati, che abbiano come ingredienti almeno uno dei formaggi Dop siciliani (Pecorino siciliano dop, Ragusano dop, Piacentinu ennese dop, La vastedda del Belice dop, Provola dei Nebrodi dop). Degli stessi piatti occorrerà illustrare, davanti alla giuria, una fase della preparazione. I piatti saranno valutati e premiati da una giuria tecnica (prenotazione entro il 31.10.23; regolamento e scheda di iscrizione su www.prolococollesano.it).

Nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 sarà possibile partecipare, su prenotazione, a dei laboratori del gusto presso l’Azienda agricola di Sandra Invidiata; mentre, sabato 4 e domenica 5, sarà possibile fruire di visite guidate al patrimonio storico culturale del borgo oltre che di spazi animazione per bambini.

La “rassegna” si pregia della collaborazione di importanti partner tecnici e istituzionali tra i quali il Comune di Collesano, l’I.P.S.S.E.O.A di Cefalù, Onaf Sicilia, Sicily Event, Aromatiche Madonie, Casale Drinzi, Cooperativa Rinascita, Pasta Bia, Agarli Viaggi., Lumaca Madonita, Gruppo Giaconia, E’Vino enoteca, Manganello Arte Ceramiche, Ceramiche Iachetta.