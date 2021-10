I grandi classici soul ri-arrangiati in chiave moderna: il live dei Check soul all'Ishi restaurant

I check soul, band che realizza i più grandi classici soul e italiani riarrangiati in chiave moderna; vi aspetta sabato per una serata all'insegna della buona musica, aperitivi di classe e cibo sopraffino. A seguire il dj set di Max Massimo Cinquemani. L'evento sarà realizzato all'ishi restaurant, nel centro di Palermo in via Giorgio Castriota 2 con possibilità di cenare sia all'interno che all'esterno. Ingresso gratuito.

