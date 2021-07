"Che cupola!": mostra di illustrazioni e laboratori creativi per grandi e piccini

Da domenica 25 luglio (inaugurazione alle ore 18:00), un mostra di illustrazioni per bambini e bambine (ma anche per i più grandi) per guardare la città di Palermo con gli occhi della gioia, dello stupore e della meraviglia. Fino a domenica 1 agosto, anche laboratori creativi pomeridiani.

Una mostra che racchiude le più belle illustrazioni selezionate nel contesto del concorso internazionale “Che Cupola!”, con opere di illustratori professionisti, esordienti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Un omaggio alla nostra splendida città per mostrare le più belle cupole di Palermo, reinterpretate nelle splendide illustrazioni dei partecipanti al concorso (edizioni 2014-2015 e 2016) che porteranno adulti e bambini nel mondo della fantasia. Ognuna un racconto, una storia, una magia.

Vi aspettiamo domenica 25 luglio alle ore 18:00 presso Skenè ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo per l’inaugurazione della mostra, con un laboratorio per adulti e bambini, “Quando una cupola è molto di più”. Da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto i laboratori saranno pomeridiani, dalle 17.30 alle 19.00. E sarà naturalmente possibile visitare la mostra. E' necessaria la prenotazione per partecipare. Per info e prenotazioni inviare una mail a info@centroculturaleskene.it.

