Al Biondo Charles Chemin, il collaboratore di Bob Wilson per un progetto su Dante

Charles Chemin, collaboratore di Robert Wilson, sarà al Teatro Biondo di Palermo dal 19 al 22 gennaio per incontrare gli allievi del “Corso di recitazione e professioni della scena”, nell’ambito di un rapporto di collaborazione del Biondo con la Fondazione Teatro della Toscana. Chemin incontrerà, per una sessione di lavoro, alcuni allievi che, insieme a quelli della Scuola di Teatro della Pergola di Firenze, saranno coinvolti in un progetto che i due teatri pubblici italiani hanno in animo di realizzare con Robert Wilson per i 700 anni della morte di Dante Alighieri.

"Ed eccoci ad una tappa importante per il nostro futuro e per quello dei nostri allievi - afferma Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo -. La prossima settimana inizia nella nostra Scuola un laboratorio con l’assistente di Bob Wilson, Charles Chemin, alla fine del quale saranno selezionati, tra i nostri allievi attori, 5 partecipanti al prossimo spettacolo del maestro, ispirato all’Inferno della Divina Commedia, in occasione dei 700 anni dalla morte del grande Durante degli Alighieri, detto Dante. Lo spettacolo è frutto di una collaborazione nata tra il Teatro Biondo e il Teatro Nazionale della Toscana, che debutterà sul nostro palcoscenico a gennaio del 2022. Questa è per i nostri allievi una straordinaria opportunità. Un grandissimo “in bocca al lupo” dunque da parte del Teatro Biondo e del Dams di Palermo".