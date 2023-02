Made my day, il Charity party ai Candelai per l'associazione Zen Insieme

Una grande festa di beneficenza, ma anche un’azione civile che chiama a raccolta artisti, intellettuali, giornalisti, registi, attori, operatori culturali, attivisti della scena locale e non, per stimolare una riflessione collettiva sugli ultimi recenti fatti di cronaca; eventi tra i più significativi della storia di Palermo. È Made My Day, il party di beneficenza nato dall’iniziativa del neonato collettivo artistico F.A. - fondato da Emanuela Barilozzi Caruso, Filippo Bartoli, Giulia Calabrese, Michele Maria Cammarata, Alessandro Giglio e Carlotta Greco - che domenica 26 febbraio dalle 18 alle 24, animerà i Candelai per un’intera serata tra musica, live set e dj set, conversazioni e momenti di approfondimento, con lo scopo di raccogliere fondi per l’Associazione Laboratorio Zen Insieme.

I giornalisti Attilio Bolzoni, Fulvio Abbate, e Francesco Arena, la consigliera comunale e attivista Mariangela Di Gangi, il regista Vincenzo Pirrotta, i musicisti Donato Di Trapani, Riccardo Serradifalco, Stefano Barigazzi, i musicisti e dj Giacomo Virzì, Aighiv, Nunzio e Flora, Chiro Mortero, Diva Futura, Tony Tao e Mauro Sgrò, Avenir e Restivo, Sound Butik, il Castigamatti, sono soltanto alcuni dei tanti nomi che hanno già manifestato il loro supporto all’azione di F.A, che punta a raccogliere 5mila euro da devolvere interamene ad attività di “antimafia sociale”, con lo scopo di aiutare i giovani del quartiere Zen a conoscere, valutare e a poco a poco sconfiggere la mafia ed il pensiero mafioso.

L’antefatto dell’odierna azione di F.A., risale a quindici anni fa, quando tra i vicoli di Palermo, spunta un murale alla maniera di Andy Warhol con la faccia del boss Matteo Messina Denaro e sotto la scritta “l’ultimo”. L’opera viene subito censurata, e i suoi autori, i due studenti universitari all’epoca ventenni, Filippo Bartoli e Alessandro Giglio, (dalle iniziali dei loro nomi, il nome del collettivo) scambiati per “fan" dell'ultimo grande latitante di Cosa Nostra; i ritrattisti che fanno diventare il boss, un "idolo". Tutto il contrario di ciò che la provocatoria azione artistica dei due giovani palermitani, voleva dimostrare: ovvero scuotere le coscienze di “una Palermo che era già contagiata da un conformismo irritante, da un’antimafia che guardava solo al passato e cominciava a diventare sempre più ubbidiente e ammaestrata”.

Su questa scia, “Oggi rieditiamo il lavoro, per cercare di comunicare conoscenza alle nuove generazioni che restano ultimo baluardo. Per fornire gli strumenti utili, in quelle sacche marginali della città, ad analizzare e distinguere i fatti da alcune facili mitizzazioni. Con la mafia si invecchia male e si muore anche peggio." Spiega F. A. Con il contributo di diversi amici come Attilio Bolzoni, Fulvio Abbate, cercheremo di analizzare il cortocircuito narrativo innescato tra il mito e l’assassino, il ruolo dei media e delle istituzioni, il ruolo dell’arte e della comunità?, il ruolo dei fatti e dei dettagli che li rendono appetibili e che spesso lasciano troppo spazio al romanticismo.

Per la raccolta fondi il collettivo F.A. ha prodotto una riedizione del murale del 2008 che verrà stampato e venduto in poster con una tiratura di 500 copie al costo simbolico di 10 euro. Con l’acquisto del poster si riceve il braccialetto per accedere alla festa ai Candelai. Punti vendita poster: Radici, Monteleone, St’Orto, Ojdä, Fabbrica, 102, Porco Rosso, Punk Funk, Hairgallery, Dudi libreria per Bambini e ragazzi, Edizioni Precarie, Easy Reader, Senza Tappo, Bottega Monteleone, Al Quds Ristorante, Skip La Cumune, Cre.zi.Plus, Jun Kebab.