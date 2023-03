Cerchio maieutico condotto da Daniele Moretto: il laboratorio gratuito

Il lavoro del gruppo informale "Maieuticamente", nato in seno all'Associazione Culturale "I Contemplari", continua in altra sede: la"Casa dell'equità e della bellezza" (via N. Garzilli 43/a, angolo via E. Parisi, Palermo).

Ogni due venerdì si terrà qui un cerchio maieutico o altra attività dedicata alla formazione dei formatori. Ci rivolgiamo infatti in particolare, ma non solo, agli insegnanti di ogni ordine e grado, educatori, coach, e naturalmente studenti. Siamo convinti che la scuola - e la società - può cambiare se gli insegnanti e i cittadini a qualsiasi livello si dotano di due cose: la disponibilità a cambiare e gli strumenti per riuscirci.

Il cerchio maieutico è uno di questi strumenti: antico quanto rivoluzionario, esso permette di sviluppare l'ascolto attivo e la comunicazione creativa, e di sperimentare un processo educativo-didattico del tutto nuovo. Primo appuntamento venerdì 10 marzo, ore 17 e ore 20. Per consentire la puntualità dell’inizio dell’incontro la Casa sarà aperta già mezz’ora prima per accogliere i partecipanti al cerchio maieutico.