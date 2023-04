In cerca del silenzio, passeggiata del primo maggio alle Serre della Pizzuta

€ 10,00 per gli adulti. € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Avventurandoci ancora una volta fra foreste, montagne e vallate, per fare nuova provvista di visioni, pensieri e sensorialità, per rinnovarci in altri luoghi, nella gioia di altri volti, e trovare nuove occasioni di riflessione e di scrittura, riaccendere lo sguardo, senza più umiliare il nostro corpo, facendo onore ai nostri piedi. Tanti ancora i sentieri, le strade i percorsi e, ancora, mille i modi per raggiungerli, sentirli, abbracciarli e, in questo insaziabile procedere, ritrovare la misura dell'anima ed il brivido di esistere.



Falcon Walks organizza una passeggiata alle Serre della Pizzuta: "In cerca del silenzio". Non saremo da soli, volerà tra noi Akira la femmina Alfa per eccellenza. Punto di incontro: Via Ernesto Basile , 55 CAP 90128 Palermo alle ore 09:00 Lunedì 01 Maggio 2023. Procederemo in auto in direzione Piana degli Albanesi. Rientro previsto per le ore 16:00. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.

Quota di partecipazione

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni.



N.B.

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione.

Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o SMS oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno che precede l’escursione.

Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni:

- dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

- contatto telefonico