"Al centro della piena", la presentazione del libro di poesie di Nicola Romano

Un evento speciale dedicato alla pubblicazione postuma della raccolta di poesie “Al centro della piena” del poeta Nicola Romano, si terrà sabato 18 novembre alle ore 17, presso l’Hotel ibis Styles Palermo President, situato in via Francesco Crispi 230. L’evento sarà coordinato da Clelia Lombardo, una rinomata scrittrice, e vedrà la partecipazione di Gianfranco Perriera, noto regista, saggista e autore teatrale, che fornirà una relazione critica sull’opera di Romano. Inoltre, la poetessa Anna Maria Bonfiglio interverrà con le sue riflessioni sulla poesia del defunto poeta. Durante l’evento la musica del violista Riccardo Botta.

Le poesie di Nicola Romano saranno lette dall’attore e regista Egidio Termine, che aggiungerà un tocco teatrale alle odi. In rappresentanza della casa editrice “il ramo e la foglia edizioni,” sarà presente Roberto Maggiani, che condividerà dettagli sul processo di pubblicazione di questa preziosa raccolta di poesie.

Nicola Romano, oltre ad essere stato un affermato poeta, era un giornalista pubblicista e aveva ricoperto il ruolo di condirettore del periodico “Insieme nell’arte.” La sua carriera giornalistica comprendeva la collaborazione con diversi quotidiani e periodici, si quali aveva scritto articoli di interesse sociale e culturale.

Tra le sue opere poetiche, alcune delle più conosciute includono “I faraglioni della mente” (1983), “Amori con la luna” (1985), “Tonfi” (1986), e molte altre. Nicola Romano è stato vincitore di numerosi concorsi nazionali di poesia e alcuni dei suoi versi sono stati tradotti e pubblicati su riviste straniere.

La prefazione di questa raccolta, scritta da Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale Critici Letterari, riconosce il talento del poeta e la sua capacità di osservare la vita in tutte le sue sfumature. Le poesie di Nicola Romano esplorano i temi della vita, dell’amore, della ricerca del significato e del divino in modo profondo e coinvolgente.

Questa pubblicazione postuma è un’opportunità per onorare la memoria di un talentuoso poeta e giornalista, e per immergersi nelle sue parole che continuano a ispirare e commuovere chi le legge. La sua lingua ricca ed evocativa, insieme alla profondità dei suoi versi, rendono questa raccolta un tesoro letterario che merita di essere scoperto e apprezzato da un pubblico vasto. Nicola Romano ha creato un percorso poetico che trova connessioni tra il sacro e il laico, offrendo una visione universale della vita e delle emozioni umane. L’evento del 18 novembre sarà un’occasione per celebrare il contributo di Nicola Romano alla letteratura e per condividere la bellezza delle sue poesie con chi vorrà intervenire