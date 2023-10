"Centostorie" con ballate e cunti siciliani tra realtà, fiaba e memoria: spettacolo a teatro

Ancora una volta, uno sguardo lungo e affettuoso su Palermo, con “Centostorie” Ballate e cunti siciliani tra realtà, fiaba e memoria, una Rassegna di due spettacoli con Sara Cappello nella veste di cantastorie e curiosa affabulatrice che alla sua maniera spiritosa, favolistica e colorata, con altri artisti racconta e canta luoghi, monumenti, mercati, storie, vicende e personaggi per offrire una diversa comprensione della cultura siciliana grazie anche alla presenza di cartelloni, ai suoi pupi della tradizione popolare e ai ricercati e coinvolgenti canti popolari siciliani.

Nello spettacolo “Capunata” il 9 ottobre, ore 9 - 11.30 sarà la voce dei Geni della città, quella dei mercati storici, quella di Giuseppe Pitrè e di arguti novellatori come Petru Fudduni, Peppe Schiera ed altri personaggi della memoria cittadina, mentre in data 10 ottobre 2023 ore 9.00- 11.30, nello spettacolo “Magare, veleni e avvelenatrici” sarà la voce dei misteri di Palermo, la memoria dei tanti volti della notte, il canto del Palazzo reale, quello della Zisa e di Maredolce, per mostrare tra teatro e musica, una Palermo fascinosa, un immaginario siciliano di credenze suggestive di un popolo che nei secoli reagiva alla vita alla propria inusuale maniera.

Questo lavoro è frutto di precise ricerche storiche che la cantautrice ama condurre da diversi anni con passione di studiosa attenta a non lasciar disperdere il patrimonio popolare della città, anzi a divulgarlo e farlo apprezzare soprattutto dalle nuove generazioni.

La manifestazione è sostenuta con un contributo dell’Ars.