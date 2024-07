Un torneo di tennis e una visita al Parco per ricordare Libero Grassi nel centenario della nascita

Il 19 luglio 2024 Libero Grassi, l’imprenditore ucciso dalla mafia il 29 agosto del 1991 per essersi ribellato all’imposizione del pizzo, avrebbe compiuto 100 anni. La sua scelta di dire “no” al pizzo e di farlo con un gesto rivoluzionario - una lettera al “Caro estortore” fatta pubblicare sul Giornale di Sicilia - ha segnato la storia di Palermo e della Sicilia, innescando la nascita di movimenti antiracket e la ribellione di imprese e cittadini all’oppressione mafiosa.

La famiglia e l’associazione Parco Libero, presieduta dalla figlia Alice Grassi, ricorderanno la ricorrenza sabato 20 luglio 2024 con un doppio appuntamento: alle ore 18 un incontro al Kalaja Tennis Club, in via Messina Marine 819, dove sarà presentato un torneo di tennis dedicato a Libero Grassi; alle 19:00, una visita al Parco Libero ad Acqua dei Corsari. Qui sarà fatto il punto sull’avanzamento dei lavori di bonifica dell’area, precondizione per il proseguimento del progetto di rigenerazione urbana intitolato a Libero Grassi con lo scopo di restituire alla città un’ampia zona della Costa Sud a lungo depredata e abbandonata, utilizzata come area di risulta negli anni del Sacco di Palermo.

Alle iniziative, entrambe aperte al pubblico, insieme ai figli Alice e Davide Grassi, interverranno: Alice Grassi, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta e il presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo, Iano Monaco.