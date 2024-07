L'Associazione nazionale bersaglieri compie cento anni: il programma dei festeggiamenti

L'Associazione nazionale bersaglieri compie cento anni (1924-2024) e la sezione di Palermo festeggia domenica con un programma ricco di eventi. Si comincia alle 17, alla caserma Ruggero Settimo, con l'esposizione del labaro del centenario Anb e la deposizione di un omaggio floreale in onore dei caduti. Subito dopo, alle 18, la santissima messa in Cattedrale; mentre alle 19 sul sagrato della Cattedrale la Fanfara di Palermo si esibirà in un concerto.

Un altro concerto è previsto alle 19,30 al Molo trapezoidale e alla Cala. Alle 20 la Fanfara di Palermo si sposterà in via Vittorio Emanuele e in via Maqueda. Per finire il grande concerto di entrambe le Fanfare - quella di Palermo e di Casteldaccia - a piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo.

Con i festeggiamenti del centenario, l'Anb punta a consolidare il legame tra i palermitani e i bersaglieri, che la cittadinanza ha avuto modo di vedere e apprezzare durante gli anni. Il Corpo dei Bersaglieri è stato protagonista di gesta eroiche che hanno visto moltissimi siciliani morire per la Patria sia durante i conflitti mondiali che nelle missioni di pace negli ultimi anni.