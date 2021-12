Il menu a base di pesce e la musica: cenone di capodanno 2022 a Villa Adriana Bordonaro

E se ti dicessimo che il Museo di Villa Adriana Bordonaro ospiterà il Cenone di Capodanno? Sì, l’idea è proprio quella di festeggiare in un modo speciale l’arrivo del nuovo anno… e quale modo migliore che farlo in un museo? Villa Adriana Bordonaro situata in via San Lorenzo 282, si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con tutta l’identità dal gusto artistico che caratterizza la Sicilia. Questa magnifica location del ‘700, appartenuta alla famiglia Bordonaro, oggi custodisce al suo interno il meglio dell’ Arte e Cultura di Sicilia.



E proprio qui ti attende una cena a base di pesce o carne, musica dal vivo e animazione per i più grandi e i più piccoli. l numero dei partecipanti sarà a numero chiuso e non ci saranno ingressi dopo la mezzanotte. Come ultima chicca, durante la serata, verrà sorteggiato un viaggio per 4 persone in qualsiasi località d’Italia.



Il menu

Antipasto

carpaccio di polpo

tagliatella di seppia saltata alla menta con trito di pomodori secchi

polpettine di salmone al timo con coulis allo zenzero

ostrica e lime

gambero all’anice stellato su zucca rossa caramellata

involtino di spada con philadelphia e rucola.



Primi

risotto allo champagne con terra di fragole essiccate, tartare di gambero e perle di Franciacorta,

ravioli ripieni di aragosta con vellutata di scampi, dadolata di pomodorino pachino e croccante di zucchine.



Secondi

rosa di salmone scottato ai due sesamo su crema di mango,

tonno tempura e nori con salsa teriyaki

gambero rosso di Mazara pralinato al pistacchio



E per finire mousse al cioccolato bianco e pistacchio con crumble al cioccolato.



Inclusi acqua, vino (Leone – Tasca d’Almerita), bibite e prosecco (Berlucchi) per il brindisi.



Il costo è di 150 euro a persona.



Puoi prenotare il tuo cenone di Capodanno a Villa Adriana Bordonaro telefonicamente al 091323840 oppure direttamente sul sito della struttura.