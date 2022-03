Etna contro tutti, a Bagheria le degustazioni di "Vino & Design" tra Villa Ramacca e I Pupi

Champagne, Chablis, Marsala, Riesling ma soprattutto l’Etna di Marc De Grazia che in forza della sua visione pionieristica racconta oggi con Tenute delle Terre Nere la storia dei vini del vulcano e si confronta con i vini del mondo. Un doppio appuntamento quello di giovedì 17 marzo a Bagheria organizzata dal prestigioso catalogo Vino & Design, leader del mercato per i vini pregiati che ha sempre puntato su vini tradizionali, non commerciali e che rappresentino il territorio di riferimento in modo identitario.

La prima parte della giornata avrà luogo nella bellissima location di Villa Ramacca (Via Case Ramacca 141), residenza del diciottesimo secolo che sorge alle falde del monte Catalfano, in una posizione meravigliosa rivolta verso la Conca d’Oro e il golfo di Palermo, a cui seguirà la cena al ristorante stellato de I Pupi.

Circa 90 etichette in degustazione per un evento di grande interesse per l’alta ristorazione e il mondo della sommellerie palermitana che avrà inizio alle 15:30 e che si fregerà anche di un angolo dedicato alla mixology grazie a Douglas Cristofoli, Area Sales manager di Spirits & Colori (la divisione di Vino & Design nata nel 2016). In degustazione vini da tutto il mondo: dal Sudafrica alla Nuova Zelanda, dalla Borgogna all’Alto Adige, da Marsala alle Isole Eolie fino all’Etna che sarà il protagonista grazie alla straordinaria presenza di Marc De Grazia.

Storico produttore di Tenuta delle Terre Nere vanta un impegno ultraventennale sul vulcano attivo più alto in Europa e che, grazie alla sua impresa pionieristica, ha contribuito a far conoscere i vini etnei nel mondo innescando, da un lato, un processo di rinnovamento della viticoltura, dall’altro, valorizzando il concetto di contrade per differenziare le diverse espressioni delle varietà autoctone. Nel corso del pomeriggio un focus sarà dedicato ai Riesling della Mosella grazie alla presenza di Massimo Maccianti, direttore commerciale di Vino & Design che, in collaborazione con gli agenti Giovanni Aiello e Vincenzo Florò, ha dato vita all’evento che coinvolge l’alta ristorazione siciliana.

A seguire la cena degustazione a I Pupi con i piatti firmati dallo chef Tony Lo Coco in abbinamento ad una selezione di vini dell’annata 2018. Non mancheranno i piatti storici dello stellato di Bagheria come lo spaghetto di tonno crudo con salsa dì bottarga, proposto in abbinamento al Calderara Sottana bianco di Tenute delle Terre Nere, e l’occasione sarà ideale per conoscere alcuni piatti del nuovo menu come l’Orto fermentato con scampo scottato, proposto in abbinamento al Pernard Vergelesse di Domaine Denis. Questi due degli otto piatti che racconteranno la cucina di territorio dello chef siciliano esaltata dai vini frutto della vendemmia del 2018 del prestigioso catalogo di Vino & Design che oggi conta in totale 800 etichette da tutto il mondo.