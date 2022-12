Cena spettacolo di beneficenza con i Walk On e Ivan Fiore al Corten Bistrot

Questo il motto dell'evento di venerdì 16 al Corten Bistrot di Via Cantavespri a Palermo. Una cena spettacolo dove l'obiettivo è quello di veicolare la musica e la comicità a favore dei più piccoli e di chi se ne occupa egregiamente per dar loro la possibilità di una vita serena, l'associazione Piccoli Battiti (Progetto di cardioprevenzione pediatrica).

Un live prettamente irlandese con i Walk on (tributo u2) guidati dalla voce di Maurizio Sparacello, frontman della band palermitana che dal 2012 calca i palchi più importanti della propria regione tra locali, piazze, teatri e festival, live contaminato dalla comicità e arte del grande Ivan Fiore, noto artista palermitano presente nei cuori dei cittadini. Prenotate il vostro tavolo per trascorrere una serata importante per uno scopo importante. Parte dell'incasso sarà devoluto all'associazione Piccoli Battiti.