"Saperi e sapori in Cirs", la cena sociale al ristorante Made in Italy

Una cena sociale fatta dai ragazzi per beneficenza. Giovedì 8 luglio, alle 20, la scuola professionale Cirs, sede formativa di Palermo, presenterà "Saperi e Sapori in Cirs", un'iniziativa benefica, volta al coinvolgimento dell'intera comunità educante del territorio della seconda circoscrizione di Palermo.

Una cena sociale al ristorante "Made in Italy" di via Messina Marine 118, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza al centro di accoglienza Padre Nostro, che vedrà impegnati gli allievi dei secondi e terzi anni dei corsi di ristorazione, nella cura del banchetto, della preparazione dei pasti e del servizio di accoglienza.

I giovani studenti, veri protagonisti della serata, offriranno agli ospiti, tra cui l'assessore regionale all'istruzione e formazione Roberto La Galla, il presidente del centro di accoglienza Padre Nostro Maurizio Artale e svariate personalità di spicco della società civile e delle forze dell'ordine, pietanze della tradizione enogastronomica mediterranea, con prodotti a filiera corta e controllata offerti dalla Coldiretti Sicilia.

Il C.I.R.S., ente di formazione professionale, rappresenta una delle eccellenze del sistema siciliano dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), corsi triennali e quadriennali ormai inseriti da anni nel sistema educativo nazionale e riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione. La serata sarà il risultato finale di un anno formativo parecchio complesso che ha visto docenti, tutor e allievi reinventarsi e resistere alle difficoltà poste in essere dal ciclone pandemico. Sarà l'occasione per gli allievi di dimostrare quanto appreso nel corso dell'anno attraverso una programmazione didattica incentrata sul "Learning by doing" e sulla didattica delle competenze.



