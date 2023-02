Un percorso d'amore col gusto dalla calamarata al tortino nero, cena di San Valentino al Mak

Un menu degustazione pensato per esaltare i sensi e rendere ancora più magica la serata dell’anno dedicata per eccellenza agli innamorati. Sarà un vero e proprio “Percorso dell’Amore” quello che si potrà fare martedì 14 febbraio al Mak, dove ci si potrà perdere gustando i piatti ispirati al sentimento più grande al quale l’uomo aspira.

Lo sguardo, il profumo e l’abbraccio dei sensi saranno tre momenti che si potranno vivere con l’antipasto composto da: crudo di gamberone con mousse allo zafferano, julienne di carotine, zucchinette e avocado con salsa alla fragola; j'adore di ostrica agrumata con petali di rosa e Champagne; tentacolo di polpo su purea di piselli e rucola con salsa acida allo zenzero. Per il Primo Appuntamento ecco il primo: calamarata con calamaro, vongole, pomodorini, piselli e fonduta di pecorino ragusano. Il secondo arriva con ll Bacio: baccalà in oliocottura con patata viola, indivia ed erbe dell'orto. Per parlare di vera Passione non poteva mancare un dessert che farà ricordare questo momento: tortino nero con cuore bianco su crema all'inglese al peperoncino.

Infine, in alternativa o abbinati alla cena, degli speciali "Couple Drinks Menù": "Negroni del Professore" per lui e "Clover Club" per lei. Un vero e proprio incontro di sensi tra gusti e innovazione, pensato e proposto per sugellare o dare inizio a un amore, nella splendida cornice della Galleria delle Vittorie. Costo del menu € 40,00. Prenotazioni al tel. 091. 674.5668.