"I Leoni di Sicilia" al Cantavespri: passeggiata tematica, cena e music show

Sull’onda del successo del romanzo di Stefania Auci "I Leoni di Sicilia" e l’omonima serie tv, ecco un tributo alla celebre famiglia calabrese trapianta a Palermo da parte del Cantavespri. Una "experience" unica che unisce cultura e intrattenimento in programma per giovedì 18 gennaio dal titolo "I leoni di Sicilia", passeggiata tematica, cena e music show.

Da via Materassai al Cantavespri, alla scoperta dellle location e la storia della famiglia Florio raccontate dagli stessi personaggi del romanzo, guide professioniste in costume d’epoca. S'inizia alle ore 19 con la passeggiata, narrata con auricolari professionali. Raggiunto il locale, Donna Franca Florio e Ignazio Jr invitano tutti alla loro festa: seguirà una cena degustazione a tema con gadget, travestimenti e altre sorprese. Il tutto in un’ambientazione d’epoca allestita appositamente per arricchire l’esperienza di tutta la serata.

La cena è con tagliere degustazione, tre drink in abbinamento, rivisitazioni dedicate al celebre Marsala dei Florio, curata dai bartender Manuela Chiaramonte e Davide Sottile. Intrattenimento e music show d'epoca con Andrea Palumbo al pianoforte e Anna Maria Giannola al contrabasso, i quali eseguiranno tanti brani “standard” con attenzione al contesto storico. La passeggiata con guide e auricolari + cena + 3 drink ha un costo di 50 euro, mentre la cena + 3 drink ha un costo di 35 euro.