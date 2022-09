Palermo chiama Rimini risponde: cena siciliana e vini romagnoli per l'evento da Buonivini

Palermo chiama, Rimini risponde: quattro vini romagnoli prendono il volo e arrivano in Sicilia. E' questo lo spirito della cena-evento in programma giovedì 22 settembre a partire dalle 20.30 da Enoteca Buonivini, in via Dante 8.

L’evento, che parte da Palermo e la settimana dopo (il 27 settembre) sarà anche a Rimini (ma stavolta i protagonisti saranno i vini siciliani), è organizzato dai due winelover: Ugo Cosentino (@ugo1777), siciliano doc, e Ilaria Cappuccini (@justsaywine), romagnola inside.

L'idea nasce qualche mese fa allo scopo di far conoscere tra di loro due territori che poco interagiscono dal punto di vista enogastronomico. Una serata dunque dove sorprendersi grazie a una cena a base di pesce di impronta siciliana a cui verranno abbinati quattro vini romagnoli di altrettanti produttori-artigiani di quel territorio.

Ci sarà così l'opportunità per gli avventori di scoprire autentiche etichette come l’Albana di Romagna e la Rebola dei Colli di Rimini degustando prelibatezze come fritturine di pesce, crostone con burrata e bottarga, paccheri con seppioline, datterino e bottarga, darna di pesce del giorno e infine bacio pantesco. I vini abbinati saranno: Boom (Azienda agricola San Valentino), Giulietta (Podere dell'Angelo), Amorosa (Tenuta Uccellina) e Dimenticato (Agricola Franco Galli).

L’evento avrà uno spirito conviviale e non tecnico, fatta salva la possibilità, per chi ne fosse interessato, di approfondire le caratteristiche di ogni vino. Per partecipare è necessario prenotare chiamando lo 091.7847054 oppure scrivendo su Instagram in direct a uno dei due organizzatori (@ugo1777 e @justsaywine). Il costo della cena degustazione è di 45 euro.