A cena con Gaetano Basile: a Villa Filippina viaggio nella storia della cucina siciliana

Un viaggio multisensoriale nella storia millenaria della cucina siciliana, in compagnia del giornalista esperto di gastronomia italiana e profondo studioso dei cibi siciliani, Gaetano Basile, con la complicità del musicista e cantautore Marcello Mandreucci. Domenica 6 giugno, alle ore 20.00 va in scena “4.000 anni tra piatti e bicchieri”, al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) con una serata a metà tra storia, tradizione e intrattenimento.

Una cena su prenotazione nell’area ristoro del Monsù di Villa Filippina, con un menù tutto da scoprire targato Bonetti Ristorazione, con il coordinamento dello chef Ferdinando Pollicino, che delizieranno il pubblico con un piatto unico accompagnato da buoni vini siciliani durante il racconto musicale.

“Un evento di natura culturale alla scoperta dei cibi siciliani. Dagli arabi ai normanni, arrivando ai giorni nostri. Dal tradizionale ‘macco di fave’, allo ‘sfincione’ palermitano. Non solo composizione naturale, ma anche aneddoti e origine dei nomi. Sarà un viaggio divertente, unico e originale, sicuramente in cui imbarcarsi. Pensato per una location dalla forte impronta culturale come Villa Filippina, che conserva sotto i suoi archi gli splendidi affreschi del pittore Vito D’Anna. Un luogo pensato per lo svago e la meditazione che merita di essere rinvigorito e restituito alla città nella sua più totale funzionalità”, dichiara il giornalista Gaetano Basile.

L’evento promuove le aziende siciliane che aderiscono al circuito di eccellenze siciliane food e no food, online e di vendita fisica fuori dalla Sicilia, creato da Carmelo Bonetti e Leonardo La Bara “Sicily Target". L’area ristoro del Monsù di Villa Filippina, all’aperto, consentirà il rispetto di tutte le normative anti Covid-19, con tavoli ben distanziati, predisposti per un massimo di 4 persone e con un servizio reso al tavolo. L’evento è su prenotazione, per un massimo di 100 posti. Prenotazioni online su www.parcoticket.it.

