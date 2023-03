Cena con delitto, Game of Thrones: l'appuntamento gustoso e divertente al Minas Tirith

Sei convinto che a Palermo non ci sia niente di carino da fare? Stanco delle solite serate? Con le associazioni furitema_ets e gdr_wd adesso Palermo è più divertente! Scopri le nostre cene con delitto a tema, trova tra i figuranti con cui interagirai l'assassino e porta la tua squadra alla vittoria.



Questa volta il tema sarà Game of Thrones! Ai tavoli la possibilità di rappresentare ognuno una casata diversa che potrà concorrere al Trono di Spade con dinamiche speciali. Appuntamento da non perdere al Minas Tirith il 12 marzo a partire dalle 20,30.



Il teatro interattivo vi aspetta. Tanti i premi in palio.