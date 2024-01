Cena con delitto, serata '80 vs '90 i dj Fabio Flesca e Alex Pavone: gli appuntamenti del venerdì sera al Dorian

Un venerdì sera di indagini e di lotta tra due generi: la musica anni ottanta e la dance anni Novanta.Nuova divertente serata il 19 gennaio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. Si comincerà con la “Cena con delitto”. Un gioco di intrigo che potrai risolvere solo con la perspicacia di un detective, una cena condita da situazioni esilaranti e personaggi divertenti. Attori professionisti metteranno in scena un vero e proprio giallo, alternando l'evolversi della storia alle portate della cena. I commensali, disposti a squadre, dovranno risolvere il caso mettendo insieme gli indizi forniti, interrogando i sospettati, ricostruendo gli omicidi. Il vincitore otterrà un premio.



Alle 22 saliranno sul palco gli Hottanta che suoneranno brani di Toto, Simple Minds, Duran Duran e tutte le band che hanno caratterizzato la musica pop-rock degli anni Ottanta. Seguirà dj set dance anni Novanta con Fabio Flesca e Alex Pavone, per continuare a ballare fino a tarda sera. Per prenotare un tavolo telefonare andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.