Scopri le nostre cene con delitto a tema, trova tra i figuranti con cui interagirai l'assassino e porta la tua squadra alla vittoria. Ma attenzione: se l'assassino scopre che sei vicino alla soluzione potresti essere ucciso anche tu prima che tu possa dichiararla. Questa volta il tema sarà Knives Out! Il teatro interattivo vi aspetta. Tanti i premi in palio.

Sei convinto che a Palermo non ci sia niente di carino da fare? Stanco delle solite serate? Con le associazioni furitema_ets e gdr_wd adesso Palermo è più divertente.

Cena con delitto con Knives Out: come fare squadra per scoprire il colpevole