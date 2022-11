Cena con delitto, al Dorian una serata per scoprire l'assassino tra una portata e l'altra

Una serata con un omicidio dove, tra una portata e l’altra, sarà fondamentale scoprire l’assassino. C’è la Cena con delitto il 24 novembre al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20,30. I clienti del locale potranno gustare la cena al costo di 32 euro a persona. Trenta euro a persona è invece il costo per i gruppi superiori alle 5 persone. Cos'è una cena con delitto? Un gioco di intrigo che potrai risolvere solo con la perspicacia di un detective, una cena condita da situazioni esilaranti e personaggi divertenti. Attori professionisti metteranno in scena un vero e proprio giallo, alternando l'evolversi della storia alle portate della cena; i commensali, disposti a squadre, dovranno risolvere il caso mettendo insieme gli indizi forniti, interrogando i sospettati, ricostruendo gli omicidi. Il vincitore otterrà un premio.



Per prenotare un tavolo telefonare o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.