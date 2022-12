Una serata con un "omicidio" alla scoperta dell'assassino: la cena con delitto al Dorian

Una serata con un omicidio e dove, tra una portata e l’altra, sarà fondamentale scoprire l’assassino. Nuovo appuntamento della stagione con la “Cena con delitto” il 15 dicembre al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20,30. I clienti del locale potranno gustare la cena al costo di 27 euro a persona. Venticinque euro a persona è invece il costo per i gruppi superiori alle 5 persone. Il menù prevede: sfincione bagherese, arancine, patatine, crocchettine, schiacciate a legna con mortadella e lime e pizza del Giro pizza a volontà. A tutto questo si somma il dessert: semifreddo alla vaniglia con colata al cioccolato.



Cos'è una cena con delitto? Un gioco di intrigo che potrai risolvere solo con la perspicacia di un detective, una cena condita da situazioni esilaranti e personaggi divertenti. Attori professionisti della Art Factory metteranno in scena un vero e proprio giallo, alternando l'evolversi della storia alle portate della cena. I commensali, disposti a squadre, dovranno risolvere il caso mettendo insieme gli indizi forniti, interrogando i sospettati, ricostruendo gli omicidi. Il vincitore otterrà un premio. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.