Al Circoletto una cena di beneficenza in ricordo di Biagio Conte: l'intero ricavato alla Missione

Una cena di beneficenza in ricordo e nel segno di Biagio Conte. Un evento importante, a pochi giorni dal secondo mese dalla dipartita di Fratel Biagio, che si terrà venerdì 17 marzo a partire dalle ore 19.30 presso “Il Circoletto” di Palermo (via Basilea 1). A volere fortemente l’organizzazione di questa occasione di convivialità è stato il dottor Marcello Palermo, presidente de “Il Circoletto” insieme al Dipartimento Solidarietà Emergenza sezione Sicilia della Federazione Italiana Cuochi, all’Associazione Imahr (International Maîtres Association Hotel Restaurant) e all’Associazione Cuochi e Pasticceri Palermo.

L’intero contributo raccolto durante la cena sarà devoluto completamente alla “Missione Speranza e Carità” per contribuire fattivamente nel tener viva la memoria di un uomo, Biagio Conte, che tanto ha dato alla città di Palermo. “Siamo lieti - commenta Marcello Palermo, presidente de “Il Circoletto” - di aprire la nostra struttura, che di per sé è un luogo di incontro e di festa, a un’occasione così speciale volta al bene nei confronti del prossimo. Un piccolo gesto che dimostra la nostra grande stima nei confronti di un uomo che, invece, ha dedicato l’intera vita al servizio degli altri".

Il menù della serata sarà composto da quattro portate. Si partirà con “I cannoli di grano e ceci ai crostacei su macco di piselli”, a seguire ci sarà il primo rappresentato da “Le busiate con ristretto di cernia broccoletti e cozze e mollica di mandorle tostate”, a seguire “Il lingotto di Ombrina e salmone in crosta alle erbette” e, per finire, “L'Aly Pachà dei Maestri Cascino”.

L’occasione sarà motivo per presentare agli intervenuti la nuova realtà del Dipartimento Solidarietà Emergenza della Federazione Italiana Cuochi Sicilia che opererà nel territorio provinciale di Palermo in collaborazione con le Istituzioni in situazioni di emergenze ed eventi critici naturali, sociali e sanitari che rendano necessario un intervento in ambito di Protezione Civile.

“Si tratta di una bella e importante occasione per mettere in campo le nostre forze migliori - dice il neo eletto presidente dell’Associazione cuochi e Pasticceri Palermo, chef Mario Puccio -. Vogliamo promuovere così la figura del cuoco che opera a livello sociale e nei contesti di emergenza, in cui la sua professionalità può essere messa a servizio del prossimo”. Per info e prenotazione alla partecipazione mandare mail con recapito telefonico, per essere ricontattati, all’indirizzo mail: cascinoroberto@gmail.com.