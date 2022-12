Internazionale Euhrenet, due giornate di incontri organizzate dal Ceipes

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Ceipes, Centro internazionale per la promozione dell’educazione e lo sviluppo è lieto di ospitare a Palermo l'evento "European towns developing competences to deliver a human rights-based approach to local policy making and promotion of active citizenship", che ha l'obiettivo di coinvolgere un'ampia gamma di politici, attivisti per i diritti umani e cittadini europei provenienti da diversi contesti sociali e professionali, al fine di promuovere il dibattito e il dialogo civico, costruire partenariati, scambiare buone pratiche e contrastare la discriminazione e l'esclusione in Europa.

L’evento fa parte del progetto "Euhrenet, European human rights network of towns: promoting awarness and exchanging good practises based on the Eu Charter on fundamental rights and its application at local level (Numero Progetto: 101054251), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Cerv che coinvolge un consorzio di dodici partner provenienti da diversi Paesi europei: • Comune di Torres Novas (Portogallo), • Fondazione di ricerca Genista (Malta), • Comune di Rafal (Spagna), • Pannon Occidentale Sviluppo Regionale ed Economico Pubblico Nonprofit Ltd. (Ungheria), • Comune di Bistrita (Romania), • Ila, Associazione internazionale del lavoro (Olanda), • Comune di Kalnik (Croazia), • Società per le iniziative europee (Polonia), • Gain and Sustain (Austria), • Sdruzeni Splav z.s. (Repubblica Ceca), • Società per lo sviluppo del volontariato Novo Mesto (Slovenia) • Ceipes - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e dello Sviluppo (Italia).

L’evento si articola in due giornate di appuntamenti: lunedì 12 dicembre 2022, Auditorium dell’ex chiesa di San Mattia dei Crociferi di Via Torremuzza (Palermo), dalle 9:30 alle 17:30. L’evento, aperto al pubblico, tratterà di empowerment, partecipazione e non Discriminazione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con interventi di associazioni locali e nazionali (Consulta delle Culture, Consulta per la Pace, Centro Astalli, Protego e ArciGay Palermo, Amnesty International Palermo), professori universitari dell’Ateneo palermitano e membri della giunta del Comune di Palermo e dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Martedì 13 dicembre 2022, Sala Petrucci - Palazzo Ziino in Via Dante (Palermo), dalle 10.30 alle 13. L’evento è riservato ai partner del progetto europeo, provenienti dai diversi paesi del consorzio. Per saperne di più sul progetto, è possibile visitare Facebook, Instagram e l’evento online (vai al link) Per maggiori informazioni, Per maggiori informazioni, contattare: Sara Quartararo, Ceipes project manager (sara.quartararo@ceipes.org), Roberta Redina, Ceipes assistent project manager (roberta.redina@ceipes.org).