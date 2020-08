Cefalù, ultimo appuntamento con le visite in notturna agli itinerari del Duomo

Sabato 22 agosto torna l'ultimo appuntamento del mese con le Visite speciali in notturna agli Itinerari della Cattedrale di Cefalù. Ancora una volta un'occasione imperdibile per tutti coloro che vorranno concedersi una serata all'insegna della Bellezza e della scoperta dell'immenso patrimonio storico-culturale custodito all'interno del Duomo di Cefalù. Un tuffo nel passato, tra mito e leggenda, storia e maestosità.

Impossibile non lasciarsi trasportare dall'emozione mentre si percorrono le scale che portano alle alte Torri, o quando si passeggia al chiaro di luna all'interno del Chiostro Canonicale… Le visite agli itinerari si svolgeranno eccezionalmente dalle ore 21.00 alle ore 01.00 e permetteranno l’accesso all’Itinerario completo: Torri, Tetti lato sud, Mosaici del catino absidale, Sacrestia, Tesoro, Salone Sansoni, Cappella Vescovile e Chiostro Canonicale. “Ammirare i percorsi in chiave notturna vi permetterà di sperimentare qualcosa di unico ed emozionante; molti visitatori hanno apprezzato l'atmosfera romantica e il potersi concentrare su dettagli e prospettive mai notati prima!” Quello di sabato sarà l'ultimo appuntamento del mese di agosto prima della chiusura ufficiale con il serale del 12 settembre. Al fine di rendere la visita del tutto sicura gli ingressi saranno contingentati nell’osservanza degli

attuali protocolli di sicurezza e delle normative vigenti. L’ingresso e l’uscita dal percorso saranno differenziati, accedendo unicamente da Via Passafiume (fianco destro della Cattedrale). L’ingresso sarà dotato di dispenser con gel mani igienizzante ed ai visitatori verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere ai percorsi. È obbligatorio indossare la mascherina durante tutto lo svolgimento della visita e avere un abbigliamento adeguato. Per evitare che si possano formare file ed assembramenti è consigliabile effettuare l’acquisto dei ticket online sul sito web ufficiale www.duomocefalu.it dove sarà possibile acquistare il salta-fila e accedere direttamente ai percorsi selezionando la fascia oraria desiderata per la visita.