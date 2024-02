Cefalù InLove: il programma degli eventi di San Valentino per innamorati e non

Il fascino del mare d’inverno, la bellezza di uno dei Borghi più belli d’Italia e insieme luminarie, proiezioni cinematografiche gratuite al Cinema Astro, spettacoli itineranti e al Teatro Cicero e convenzioni con i ristoranti con l’obiettivo di creare un’atmosfera romantica.

Da sabato 10 a mercoledì 14 febbraio torna “Cefalù InLove”. Già da venerdì 2 febbraio luminarie tematiche decoreranno Corso Ruggero e via Matteotti trasformandola nel “Viale degli Innamorati”, e verranno installati oggetti 3D in punti panoramici, che fungeranno da cornice per foto da condividere sui social con l’hashtag #cefaluinlove. E poi ancora proiezioni cinematografiche al Cinema Astro in via Martoglio, una sfilata itinerante in costume nel centro storico a cura della Compagnia Nazionale di Danza Storica sabato 10 febbraio e uno spettacolo sulle “Note d’Amore” al Teatro Comunale Cicero con il sax di Vincenzo Gervasi e i ballerini del Centro Studio Progetto Danza di Palermo mercoledì 14 febbraio (ingresso libero). I ristoranti locali offriranno bollicine, desserts e sconti alle coppie che si siederanno ai tavoli in queste quattro serate dedicate agli innamorati.

Per conoscere le diverse promozioni dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa, contattare direttamente il locale desiderato. I film gratuiti che verranno proiettati domenica 11 e lunedì 12 febbraio al Cinema Astro sono: “A star is born”, “Corro da te” e “Stranizza d’Amuri”.Installazioni luminose a cura della ditta Luminaria Led Plescia Group

I locali che aderiscono all'iniziativa

Ristorante Galleria, via XXV Novembre 22 Naka Restaurant, piazza Duomo 13 Ristorante Pizzeria Lo Scoglio ubriaco, via Ortolani di Bordonaro 2 Pizzeria Ristorante Mani in Pasta, via Matteotti 43 Ristorante La Brace, via XXV Novembre 10 Ristorante Pizzeria da Sasa’, via Giudecca 58 Ristorante Bistrot Al Solito Posto, via Giovanni Meli 3 Pizzeria Playground, via Iris, SS 113 - contrada Ogliastrillo Winery & Putia Enosteria, via della Calagrande - contrada Santa Lucia Ristorante Pizzeria Oktoberfest, SS 113 - contrada Vallone del Falco Enoteca Le Petit Tonneau, via Vittorio Emanuele 49 Ristorante Cortile Pepe, via Nicola Botta 15 Lunico 1987 Bistrot, lungomare Giuseppe Giardina 15 Dolci Tentazioni Bistrot Pasticceria, lungomare Giuseppe Giardina 23 Bottega Tivitti Ristorante Pizzeria, lungomare Giuseppe Giardina 7 Ristorante Pizzeria Ogliastrillo, SS 113

Le proiezioni

Cinema Astro (via Martoglio): domenica 11 febbraio alle 20.30 “A star is born” con Lady Gaga e Bradley Cooper (2018). Lunedì 12 febbraio alle 18 “Corro da te” con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone (2022) e alle 20:00 “Stranizza d'amuri” di Beppe Fiorello (2023). Ingresso libero fino a esaurimento posti.