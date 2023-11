"Cedere, immediatamente": videoinstallazione e performance di Federica Cuccia

Un Ficus Macrophylla Columnaris, un corredo mai aperto, il paesaggio sonoro, il corpo, l'umano. "Cedere, immediatamente. Partitura per umani, albero e corredo" è una videoinstallazione interattiva, realizzata da Federica Cuccia, che invita il pubblico in un tempo circolare e in uno spazio performativo aperto a tutti gli interventi.

Sarà inaugurata mercoledì 6 dicembre, alle ore 17, presso la Cappella dell'Incoronata in via dell'Incoronazione a Palermo, e si inserisce nell'ambito di un'opera generale, dal titolo "Cedere, immediatamente", attraverso cui l'autrice conduce una ricerca, anche laboratoriale, sulla cura, sulla convivenza e sulla sympoiesis interspecie, sull'intimità e sull'appartenenza reciproca e casuale tra gli esseri viventi. Alle 19 Federica Cuccia si esibirà in una performance insieme al compositore elettronico Giovanni Tripi. L'evento è patrocinato dall'Ersu Palermo in partnership con Riso - Museo d'arte contemporanea e Qmedia.

Orari di apertura dal 6 al 13 dicembre:

lunedì, domenica e festivi 9-13 | da martedì a sabato 9-18

Evento di chiusura con talk interdisciplinare mercoledì 13 dicembre alle ore 19