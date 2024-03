"Catartica": mostra d'arte contemporanea a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sarà inaugurata sabato 16 marzo alle ore 17:30, presso la galleria XXS aperto al contemporaneo via XX settembre N.13 a Palermo, la mostra d’arte contemporanea “Catartica”, dal 16 al 22 marzo 2024. La mostra è organizzata dall’Associazione Cultuale RicercArte, in mostra opere degli artisti che sono stati invitati ad esporre i loro progetti culturali inerenti al tema della catarsi. L'intenzione è quella di risvegliare il concetto di crescita e di confronto, di interazione tra le arti per lo sviluppo di un progetto comune fatto di contenuti culturali nel segno della qualità, mantenendo sempre l'obiettivo di promozione e ricerca nel campo delle arti visive contemporanee. Testo a cura della Prof.ssa Lea DI Salvo Gli artisti: Letizia Abbate, Raffaele Arcari, Giuseppe Bergamino, Ivan Bojovic. Roger Cavinatto, Alessandro Colucci, Tiziana Contu, Georgia Costanzo, Eleonora Di Paolo, Kevin Ferrini, Paolo Ferro, Annagreta Filippi, Agnese Fornito, Dimitri Gazziero, Marco Grechi, Paolo Manzari, Eleonora Martorana, Martina Ongaro, Aldo Palazzo, Veronica Rastelli, Luce Resinanti, Ioniak Rodika, Aeden Russo, Ketty Tamburello, Maria Tripoli, Stefania Turco.