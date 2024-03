Catartica, una mostra d'arte contemporanea alla Galleria XXS

Dal 16 marzo al 22 marzo 2024 alla Galleria XXS di Via XX Settembre n.13 a Palermo l’Associazione culturale Ricercarte è lieta di presentare una mostra d’arte contemporanea dal titolo: “Catartica”, Vernissage ore 17,30

La pittura, il disegno, la scultura possono essere catartiche? Noi crediamo di sì. L’arte, al giorno d’oggi sta diventando sempre più inclusiva per la sua capacità di mettere insieme oggetti e soggetti: pensiamo alla musica, alla scultura, alla poesia, al balletto, al cinema, alla pittura, l’essenza dell’arte non è separazione ma “integrazione”.

Per questo l’arte è un’occasione per riflettere su noi stessi e sul mondo che ci circonda. In psicologia, la catarsi fa riferimento a una strategia terapeutica, il suo scopo è combattere le diverse emozioni negative che ossidano la vita. Attraverso la catarsi, allontaniamo dalla nostra mente la rabbia, la tristezza e le frustrazioni. In questo modo, lasciamo spazio a stati emotivi più sani, leggeri e rilassati. Fare agire concretamente, tendere verso la creazione e la fantasia, in psicologia questo si chiama “catarsi”. La parola significa letteralmente “purificare” e indica l’espressione liberatoria di forti emozioni.

Gli artisti partecipanti sono: Letizia Abbate, Raffaele Arcari, Giuseppe Bergamino, Ivan Bojovic, Roger Cavinatto, Alessandro Colucci, Tiziana Contu, Giorgia Costanzo, Eleonora Di Paolo, Kevin Ferrini, Paolo Ferro, Annagreta Filippi, Agnese Fornito, Dimitri Gazziero, Marco Grechi, Paolo Manzari, Eleonora Martorana, Martina Ongaro, Aldo Palazzo, Veronica Rastelli, Luce Resinanti, Ioniak Rodika, Aden Russo, Ketty Tamburello, Maria Tripoli, Stefania Turco. Apertura pomeridiana: 17.00 – 19,30