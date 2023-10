"Castrum Food Fest" a Castronovo

La prima edizione del "Castrum Food Fest" va in scena al Castronovo di Sicilia dal 27 al 29 ottobre. Si inizia venerdì alle 16,30 con una mostra fotografica dal titolo "La ragione del cibo". Perché il cibo racconta le tradizioni, l’identità e le direzioni future di un popolo. Che sia uno street food consumato su uno scalino o un piatto elaborato gustato di fronte a una tavola riccamente imbandita, mangiare rappresenta uno dei gesti di convivialità e socialità più antichi e radicati nella nostra società: proprio per questo abbiamo pensato di dedicare un evento a questo atto così importante, circondandolo di musica e arte, per analizzarne e assaggiarne direzioni passate, presenti e future.

Alle 18 ci sarà l'apertura degli stand gastronomici. La manifestazione andrà avanti anche il sabato e la domenica (il programma nella locandina in foto).