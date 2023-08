Roccamaris, al Castello di Roccella va in scena “La pupara”

Dopo il grande successo del concerto di apertura che ha visto esibirsi la band dei Tamuna, martedì 22 agosto 2023 salirà sul palco di "Roccamaris. Incontri d'estate al Castello", la rassegna culturale organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella (PA) e dall'Associazione Roccamaris APS, la Compagnia de "I Trovatori" con "La Pupara". Uno spettacolo molto particolare la cui vicenda ruota attorno ai protagonisti, un giullare e un menestrello, alle prese con la Pupara, colei che muove e governa i “pupi pidocchi”. Il testo è scritto e diretto dall'attore Giuseppe Vigneri e musicato dal maestro Giuseppe Aiosi.

La rappresentazione appartiene alla raccolta di spettacoli “I racconti di Sepillo da Ypsigro” e vede come protagonisti il giullare Sepillo da Ypsigro e il menestrello Netroio da Creta che, in chiave satirico-ironica, con un semplice baule e degli strumenti medievali, racconteranno al pubblico la storia di un sindaco e di un assessore che, coraggiosamente spinti da un forte senso civico, sfideranno la Mafia. La storia narrata prende spunto da una vicenda realmente accaduta agli inizi del ‘900 nel paese di Castelbuono (PA) quando il Castello di Ypsigro venne messo all'incanto. Durante tutto il racconto le sorprese non mancheranno e la Pupara, sadica e paziente, non sarà facile da battere. Appuntamento dunque martedì 22 agosto 2023 alle 21 al Castello a mare di Campofelice di Roccella per il secondo appuntamento di Roccamaris.

Per informazioni mail. info@associazioneroccamaris.it