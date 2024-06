Castello di... vino: a Carini degustazioni, workshop e seminari con i produttori siciliani

Promuovere la cultura del vino artigianale, valorizzare il patrimonio storico-culturale di Carini e stimolare l'economia locale attraverso il turismo enogastronomico. Questi gli obiettivi di Castello di...vino, la due giorni, in programma il 9 e 10 giugno all'interno del Castello di Carini, che vedrà protagonisti i vignaioli della Regione Sicilia e offrirà ai visitatori l'opportunità di degustare una vasta gamma di vini naturali, biologici e biodinamici e di partecipare a workshop, seminari e incontri con i produttori. Un'occasione unica per esplorare la tradizione vitivinicola in un contesto storico di grande fascino quale è il Castello di Carini.

La fiera è organizzata dall'associazione Jonathan Livingston Odv in collaborazione con il Comune di Carini e con il patrocinio dell’I.R.V.O Istituto Regionale Siciliano del Vino e dell’Olio. "L’obiettivo - spiega il presidente della Jonathan Livingston Odv Livia Vivona - è quello di fare di 'Castello di…Vino' un evento enogastronomico di riferimento per la Sicilia Occidentale, attirando visitatori non solo dalla regione ma da tutto il paese".