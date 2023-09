Tre giorni di visite serali al Castello di Carini

Prezzo non disponibile

In occasione della festa del Santissimo, dal 12 al 14 settembre, sarà possibile visitare in notturna i tetti e tutte le terrazze del Castello La Grua Talamanca, dai quali si gode di una vista mozzafiato su Carini. L'itinerario, aperto al pubblico durante la tre giorni dalle 21 alle 24, per la prima volta sarà arricchito da una guida interattiva, a cura dell'associazione Jonathan Livingston.

Nel dettaglio potranno essere visitate: la terrazza della torre campanaria, da cui si ammirano la maestosa torre Nord-Ovest e la cupola della Chiesa Madre, oltre che i tetti del Centro storico; la terrazza della torre Nord-Ovest, con vista sui merli dei sottotetti, sulla pianura sottostante e su Montagna Longa; le terrazze dei sottotetti, un tempo dedicate alla servitù, tra camignoli e merli; la terrazza del Bastione che si affaccia sul golfo di Carini che dall'Isola delle Femmine porge lo sguardo fino alla Tonnara dell'Orsa di Cinisi; le terrazze del portone di ingresso con vista sulle palle di cannone, ancora presenti tra i merli. Il biglietto d'ingresso, acquistabile sul posto, costa 5 euro. La visita avrà una durata di circa un'ora e prevede anche il giro del Castello.