Castelbuono Jazz Festival, la voce nera di Daria Biancardi all'ombra del Castello dei Ventimiglia

Continua il Castelbuono Jazz Festival nella sua sede stabile, all'ombra del maniero dei Ventimiglia. Stasera, Marcello Mordino ricorderà Nick La Rocca, il geniale musicista di Salaparuta, emigrato negli States, che è passato alla storia per aver inciso in assoluto il primo disco di musica jazz. Con l'aiuto live della piccola orchestra “La Banda degli Onesti”. Domani (18 agosto) alle 21,30 a piazza Castello, il gradito ritorno di Daria Biancardi, la lady soul per eccellenza, in un'inedita formazione che la vede al fianco dell'armonicista Giuseppe Milici e del fisarmonicista ericino e campione del mondo del suo strumento, Pietro Adragna.

Insieme, i tre artisti siciliani, proporranno un mix esplosivo di passione e virtuosismo che arriva dritto al cuore della gente. Tre strumenti, armonica, fisarmonica e voce, renderanno omaggio alla canzone italiana tra hit intramontabili e riscoperte. A Castelbuono, l'ingresso al concerto costerà 5 euro fino ad esaurimento posti a sedere e i concerti inizieranno alle 21,30. Saranno applicate ovunque tutte le norme anti covid in vigore.

Quest'anno il Castelbuono Jazz festival ha istituito il premio “Antonio Mangia per il Turismo” , intitolato ad uno dei più grandi tour operator che la Sicilia abbia mai avuto. Antonio Mangia, scomparso di recente, ha dedicato tutta la sua vita al turismo sull'isola. La commissione del Premio, per questo primo anno, ha assegnato il riconoscimento al Film Commission della Regione Siciliana; il riconoscimento verrà consegnato da Marcello Mangia amministratore delegato di Aeroviaggi, all’assessore al Turismo, Manlio Messina.

Contatti e prenotazioni: Ufficio turistico di Castelbuono 0921 671124 - prenotazionicjf@libero.it.