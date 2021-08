Torna la musica all'ombra del Castello dei Ventimiglia, parte il Castelbuono Jazz Festival

Ormai il CastelbuonoJazzFest è al suo start: dopo il pienone per Bennato e Incudine a Campofelice, il concerto al tramonto a Ceaflù, eccoci all’ombra del Castello dei Ventimiglia nel borgo madonita dove il festival torna per la sua ventiquattresima edizione, sempre diretta da un inossidabile Angelo Butera. Da stasera (lunedì 16 agosto) a domenica prossima, un cartellone fitto di appuntamenti, dall’omaggio particolare di Enzo Decaro a Chet Baker stasera, alla Nick la Rocca superband, nonetto diretto da Claudio Giambruno con special guest il sassofonista Rosario Giuliani; il Giuliana Di Liberto quintet con special guest Giuseppe Milici; giovedì sarà la serata di Danilo Rea, e venerdì il grande ritorno di Ray Gelato & The Giants; si chiude con il Sade Mangiaracina trio, un omaggio a Nelson Mandela, il concerto degli allievi della masterclass di II livello tenuta da Tantillo, Di Liberto e Giambruno e la consegna del Premio Marco Tamburini 2021. Ingresso: 5 euro con green pass. prenotazionicjf@libero.it

Domani sera (17 agosto), quindi alle 22 il “nonetto” di Claudio Giambruno che ha fatto nascere una Nick La Rocca superband e rende omaggio al sassofonista americano Hank Mobley; oltre a Giambruno, completano la band, musicisti siciliani di livello straordinario come Orazio Maugeri (sax), il chitarrista catanese Alessandro Faraci, il trombonista Pietro La Rosa, il batterista castelbuonese Antonio Leta, Giacomo Tantillo alla tromba, Salvatore Nania al trombone, Giovanni Conte al piano, Giovanni Villafranca al contrabbasso, oltre alla Guest star Rosario Giuliani, ormai riconosciuto a livello internazionale, che con disinvoltura riesce a trarre dai suoi sassofoni un fraseggio fluido e articolato, che lo collega naturalmente ai grandi maestri del jazz. Nel 2019 Giuliani è stato nominato “Ambasciatore dell’Umbria nel mondo” durante l’edizione estiva di Umbria Jazz 2019. Dal 2013 è docente presso il Saint Louis College of Music di Roma e nel Dipartimento Jazz del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Ingresso: 5 euro con green pass. prenotazionicjf@libero.it

Mercoledì (18 agosto) tocca invece a quella macchina canora che è Giuliana Di Liberto che sarà accompagnata da Alessandro Presti (tromba), Antonio Zarcone (piano), Gabrio Bevilacqua (contrabbasso), Giuseppe Sinforini (batteria). Grandi classici internazionali, con special guest l’armonica di Giuseppe Milici. Ingresso: 5 euro con green pass. prenotazionicjf@libero.it

Il Castelbuono Jazz Festival è promosso dagli assessorati al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dai Comuni di Castelbuono, Pollina e Campofelice di Roccella, dal Museo Mandralisca di Cefalù, ENIT e l’Ente Parco delle Madonie.

Il programma

lunedì 16 agosto Chet c’è con Enzo Decaro – Antonio Onorato

martedì 17 agosto Claudio Giambruno 9et

mercoledì 18 agosto Giuliana Di Liberto 5et Special Guest G. Milici

giovedì 19 agosto Danilo Rea Piano solo

venerdì 20 agosto Ray Gelato & The Giants

sabato 21 agosto Sade Mangiaracina trio

domenica 22 concerto finale dei docenti ed allievi Masterclass

