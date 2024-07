Castelbuono Film Festival, il programma dell'edizione 2024 dedicata al maestro Pietro Germi

Inaugurata la seconda edizione del Castelbuono Film Festival, in programma nel seicentesco Chiostro San Francesco fino al 23 luglio. La rassegna cinematografica quest'anno è intitolata al grande maestro della cinematografia italiana Pietro Germi, di cui quest’anno ricorrono i 110 anni dalla nascita ed i 50 dalla morte.

“La kermesse ha un programma fitto di appuntamento fin dalle prime battute – ha dichiarato il direttore artistico Rosario Mazzola - con nomi di grande richiamo per gli appassionati di cinematografia”.

Gli ospiti

Sul palco saranno presenti il regista Pasquale Scimeca, il direttore di palco per 41 anni del Festival di Sanremo Pippo Balistreri, il consulente e maestro Angelo Butera che ha collaborato con l'evento a titolo gratuito ed organizzatore da 27 anni del Castelbuono Jazz Festival, la giovane regista siciliana di Caccamo Emma Cecala e le comparse e gli attori castelbuonesi che hanno partecipato alle riprese del film “I briganti di Zabut” che sarà proiettato in chiusura. Sarà presente anche il neo europarlamentare Giuseppe Lupo, alla prima uscita ufficiale dopo la proclamazione di giorno 16 luglio a Bruxelles.

Il programma

Lunedì 22 luglio la seconda serata. Appuntamento sempre alle 21,30 al Chiostro, con la consegna dei riconoscimenti agli attori Simona Malato e Fabrizio Ferracane che nei giorni scorsi sono stati in corsa nelle cinquine per i Nastri d’Argento, entrambi per il film Misericordia di Emma Dante. Riceveranno il premio castelbuonese per il film “Una femmina”, opera prima del regista calabrese Francesco Costabile, che sarà proiettato a seguire. La trama del film, tratto dal libro “Fimmini ribelli” di Lirio Abbate che, presente nel suo paese d’origine, riceverà il premio per la sceneggiatura firmata per la pellicola che tratta la storia dove il giornalista narra il mondo della ‘ndrangheta calabrese mettendo in luce come le “fimmine” (le donne) siano in realtà l’elemento fondamentale di un sistema che apparentemente sembra non includerle.

La terza e ultima giornata, quella di martedì 23 luglio, vivrà due momenti ben distinti. Il primo, inizio alle ore 18,30, nella centralissima piazza Margherita dove si svolgerà l’incontro sul tema “Sicilia Film Commission, una risorsa per il territorio siciliano”, moderato dalla giornalista Nadia La Malfa chiamata dal comitato organizzatore dell’associazione culturale Parnassius alla conduzione di tutti gli appuntamenti dell’evento culturale. Sal talk in piazza saranno presenti il dirigente dell’organismo regionale Nicola Tarantino, il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Sicilia Ivan Scinardo, l’attore Alessio Vassallo e il regista Giovanni Virgilio per il film “I racconti della domenica” che sarà proiettato in serata dopo la consegna dei riconoscimenti a Vassallo e Virgilio.