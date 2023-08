Castelbuono classica, la nona edizione della rassegna si chiude con una performance e due concerti

La nona edizione di Castelbuono Classica si concluderà domani, 17 agosto, con tre appuntamenti: una performance di arti figurative e due concerti, tra cui quello dell’arpista e compositrice Floraleda Sacchi, riconosciuta dalla critica come una delle più interessanti artiste del panorama contemporaneo. Il primo dei tre appuntamenti è alle 11, al Castello dei Ventimiglia, con una performance a cura di Roberta Casella (arpa) e Stefania Cordone (arti figurative). Alle 18, alle Sala del Principe - Castello dei Ventimiglia, in programma invece il concerto di Luca Cangelosi e Roberto Alisena, sax e pianoforte. Alle 21, invece, chiuderà la rassegna, al Chiostro di San Francesco con l’arpista Floraleda Sacchi con un repertorio che vedrà accanto a sue composizioni anche musiche di Bach, Einaudi, Satie e Arnalds e Cacciapaglia.

Sarà possibile anche visitare nei locali del museo naturalistico, all’interno dell’ex convento in piazza S. Francesco di Castelbuono, l’installazione sonora “Il Silenzio Incantatore” a cura di Laura Pitingaro che si inaugurerà oggi, 16 agosto (e che sarà fruibile fino al 10 agosto). L’installazione è un invito, attraverso un’opera di Sound e light Art, a intraprendere un viaggio nel passato, al tempo dello scienziato, Minà Palumbo a cui il museo è dedicato.

Floreada Sacchi, si è formata in Italia, USA e Canada, sotto la guida di Judy Loman, Alice Giles e Alice Chalifoux. Suona l'arpa a pedali (acustica ed elettrica), le arpe storiche a pedali e alcune arpe popolari. Si è esibita in importanti sale e festival tra cui (Carnegie Hall, Konzerthaus, Gewandhaus, Auditorium della Conciliazione) ed ha inciso per le principali major discografiche (Decca Records, Deutsche Grammophon, Philips Records, Universal Music). Le sue incisioni hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e contribuito ad ampliare il repertorio per arpa. Nell'ambito degli studi musicologici si è occupata di Elias Parish Alvars, sul quale ha scritto il saggio "Elias Parish Alvars, Life, Music, Documents" pubblicato nel 1999, che ha ottenuto il premio Harpa Award (Praga 1999) e dell'analisi delle opere di Sophia Corri Dussek. Molte sono le sue riscoperte di repertorio (Reynaldo Hahn, Alphonse Hasselmans, ecc.).

È autrice degli spettacoli musico-teatrali "I racconti del mistero" (per voce recitante, arpa e quartetto d'archi, dedicato al rapporto tra il fantastico e il terrore e la musica) e "Viaggio sulla Luna" (per voce recitante, arpa e planetario), ispirato alle "Cosmicomiche" di Italo Calvino prodotto dal Planetario di Milano. Accompagna Ottavia Piccolo in Donna non rieducabile, monologo di Stefano Massini dedicato alla giornalista Anna Politkovskaja con regia di Silvano Piccardi per cui Floraleda ha composto le musiche. "Donna non Rieducabile" è stato trasformato anche in film da RAI 2 per la trasmissione "Palco e Retropalco" con la regia di Felice Cappa e il titolo "Il sangue, la Neve". Il film è stato presentato alla 66esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Dal 2006 è direttore artistico del LakeComo Festival una serie di concerti nelle provincie di Como e Lecco.